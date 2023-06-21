"عبدالعزيز بن سلمان" و"الربيعة" يتفقّدان الخطط التشغيلية لإمدادات الطاقة في المشاعر

وفيما يتعلّق بتوفر إمدادات المنتجات البترولية، تضمّنت الزيارة الاطلاع على الخطط المتعلقة بتعزيز هذه الإمدادات وضمان أمنها وموثوقيتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما في ذلك خطة الإمداد الرئيسة والاحتياطية في المطارات ومحطات الوقود.