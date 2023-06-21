"عبدالعزيز بن سلمان" و"الربيعة" يتفقّدان الخطط التشغيلية لإمدادات الطاقة في المشاعر

تفقّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإمدادات الطاقة لموسم حج هذا العام 1444هـ.
وشملت الجولة التفقدية مرافقَ الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والاطلاع على الخطط التشغيلية، بما في ذلك فاعلية وكفاءة المشروعات الكهربائية وموثوقيتها، وتوفّر المنتجات البترولية في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة.
وتضمّنت الزيارة عددًا من مواقع المشروعات الجديدة التي نفّذتها الشركة السعودية للكهرباء، لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدَّسة، بتكلفة بلغت أكثر من مليار ريال.
وشملت الزيارةُ مركزَ التحكم الرئيس بالشبكة في مشعر منى، ومركز إدارة الأزمات والكوارث والسلامة الجديد في المشاعر المقدسة، ومشروعات الأتمتة واستخدام التقنيات الحديثة في الشبكة الكهربائية.
وفيما يتعلّق بتوفر إمدادات المنتجات البترولية، تضمّنت الزيارة الاطلاع على الخطط المتعلقة بتعزيز هذه الإمدادات وضمان أمنها وموثوقيتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما في ذلك خطة الإمداد الرئيسة والاحتياطية في المطارات ومحطات الوقود.
وشارك في هذه الجولة التفقدية وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، ومحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء المكلف عبدالرحمن بن سعد الموزان، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون.