شاهد بالصور.. أمطار غزيرة على ينبع ومراكزها تجري الأودية والشعاب و"البلديات" تواصل أعمالها

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع وضواحيها وجميع مراكزها وقراها، من صباح وظهر اليوم الثلاثاء، مصحوبة بنشاط في الرياح وصواعق رعدية وزخات من البرد، وأدت هذه الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما تركزت بداية الأمطار على مراكز شمال المحافظة وامتدت إلى بعض مراكزها وقراها.
وشملت الأمطار: ينبع البحر وينبع الصناعية وينبع النخل وجميع مراكزها وقراها، فيما هطلت أمطار متوسطة على محافظتي العيص وبدر، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
كما أدى هطول هذه الأمطار الغزيرة على محافظة ينبع إلى تجمع المياه بشوارع بعض الأحياء بعد امتلائها بالمياه المتجمعة، لتتحول إلى بحيرات بسبب غياب شبكات التصريف، فيما استنفرت الجهات المعنية جهودها لمواجهة تجمع مياه الأمطار في الأحياء، وبذلت جهودًا في تصريف مياه الأمطار التي غمرت الشوارع والأحياء من المناطق غير المخدومة بالتصريف.
وما زالت البلديات تواصل أعمالها الميدانية لرفع أضرار وتجمعات مياه الأمطار وآثارها داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ومن المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية بعد هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها صباح اليوم، وجار العمل على شفطها من المواقع الأخرى.
كما وضعت الجهات المعنية وسائل تحذيرية على الطرق الرابطة التي تأثرت من جريان السيول؛ تمهيدًا لأعمال الصيانة، مع تنبيه قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر خلال فترة الصيانة، موضحة أنه سوف يتم استكمال الأعمال اللازمة لرفع مخلفات الأمطار من جميع المواقع، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات على هاتف 940 على مدار الساعة.