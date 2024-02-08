"وقاء" يستعرض جهوده في مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية بملتقى جدة الصحية

أكد مدير عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي حرص المركز على تكثيف عمليات رصد ومكافحة بؤر توالد نواقل الأمراض باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات كالمصائد الذكية وطائرات الدرون سعيًا في المحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة لركن فرع مركز وقاء المشارك بمعرض ملتقى جدة الصحية الذي نظمته مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة حيث اطلع سموه على طائرات الاستكشاف والمكافحة "الدرون" والنتائج التي حققتها وآلية متابعة المصائد الذكية ودورها في التقصي الحشري وذلك بحضور مديري الجهات الحكومية المشاركة.
وأوضح مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة فؤاد الحمراني أن فرق مكافحة نواقل الأمراض تقوم بعمليات المسح الميداني والاستقصاء الحشري واليرقي للبرك والمستنقعات المائية، لتحديد نوع الناقل ومدى خطورتها والسعي إلى معالجة بؤر التوالد الحشري، وفق التطبيق المناسب لعمليات المعالجة الحيوية والبيئية والكيميائية.
وكشف "الحمراني" أنه جرى معالجة أكثر من (19) ألف موقع بالمعالجة الكيميائية بمنطقة مكة المكرمة فيما سحبت الفرق المتخصصة عينات للاستقصاء الحشري بلغت (609) عينة بالإضافة إلى أعمال الاستكشاف باستخدام المصائد الذكية حيث تم تغطية أكثر من (500) موقع وذلك حصيلة الأعمال للعام الماضي 2023م مؤكدًا استمرارية الجهود لتحقيق مستهدفات المركز في الوقاية من مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة والحد من انتشارها.