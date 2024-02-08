"وقاء" يستعرض جهوده في مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية بملتقى جدة الصحية

وكشف "الحمراني" أنه جرى معالجة أكثر من (19) ألف موقع بالمعالجة الكيميائية بمنطقة مكة المكرمة فيما سحبت الفرق المتخصصة عينات للاستقصاء الحشري بلغت (609) عينة بالإضافة إلى أعمال الاستكشاف باستخدام المصائد الذكية حيث تم تغطية أكثر من (500) موقع وذلك حصيلة الأعمال للعام الماضي 2023م مؤكدًا استمرارية الجهود لتحقيق مستهدفات المركز في الوقاية من مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة والحد من انتشارها.