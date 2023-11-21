سمو محافظ الأحساء يزور مهرجان "طرفة بن العبد

ويأتي اهتمام سموّه بدعم مهرجان "طرفة بن العبد" لما يشكله من أهمية شعرية، إلى جانب إبرازه للثقل التاريخي لمحافظة الأحساء، ويُذكر أن مهرجان "طَرَفَة بن العبد" يُقدم ضمن مبادرة "مسار الشعر العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة في وقتٍ سابق؛ لتحتفي برموز الشعر العربي، والتعريف بسيرتهم، وحياتهم، ومسيرتهم الشعرية الزاخرة، وربطهم بمختلف مناطق المملكة التي عاشوا فيها، وذلك عبر رحلة ثقافية تُعرِّف الزائر بامتداد الإبداع الشعري منذ القدم، وأبرز شعرائه، إلى جانب قولبة سلوكيات العرب، وعاداتهم، وتاريخهم، وأشعارهم، وإعادة تقديمها للجمهور بقوالب ثقافية مثرية.