"منشآت" تحصل على شهادة التميُّز في المشتريات من معهد تشارترد الدولي

حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على شهادة التميُّز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، نظير تحقيقها أعلى مستويات التميُّز في تطبيق السياسات والإجراءات العالمية في مجال المشتريات.