"بلدية بيشة" تضبط ٥٠٠ مخالفة بناء متنوعة خلال سبتمبر

نفّذت بلدية بيشة العديد من الجولات الرقابية الميدانية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ لضبط مخالفات البناء في المواقع الإنشائية؛ حيث رصدت ٥٠٠ مخالفة متنوعة للاشتراطات البلدية، ضمن جهودها الرقابية لمكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة ومراكزها.
وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن أعمال ضبط المخالفات كانت في المواقع الإنشائية، وشملت المباني السكنية والتجارية والمستودعات؛ مفيدًا بأن عدد المخالفات المرصودة بلغ ٥٠٠ مخالفة شملت مخالفات البناء والارتداد، وزيادة عدد الأدوار والمساحات، والتعدي على الممرات والطرقات، إلى جانب مضايقة المارة بترك مخلفات البناء وعدم إزالة تلك العوائق والتجاوزات غير النظامية.
وأضاف "آل جلبان" أن تلك التجاوزات والمخالفات تُعد مخالفةً صريحةً توجب العقوبات المنصوص عليها نظامًا؛ مشيرًا إلى أن جهود البلدية الرقابية مستمرة، وتأتي تماشيًا مع التعليمات التي تنص على إزالة تلك التجاوزات والعوائق المخالفة؛ سعيًا لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام وحماية وسلامة الجميع في تلك المواقع؛ داعيًا الجميع إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات وفق الأنظمة المتبعة وأهمية التقيد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوزها.