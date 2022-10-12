"بلدية بيشة" تضبط ٥٠٠ مخالفة بناء متنوعة خلال سبتمبر

وأضاف "آل جلبان" أن تلك التجاوزات والمخالفات تُعد مخالفةً صريحةً توجب العقوبات المنصوص عليها نظامًا؛ مشيرًا إلى أن جهود البلدية الرقابية مستمرة، وتأتي تماشيًا مع التعليمات التي تنص على إزالة تلك التجاوزات والعوائق المخالفة؛ سعيًا لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام وحماية وسلامة الجميع في تلك المواقع؛ داعيًا الجميع إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات وفق الأنظمة المتبعة وأهمية التقيد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوزها.