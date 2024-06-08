بيت محصّن ومرابط خيل وآبار.. "قلعة جزر فرسان".. إرث تاريخي ونقطة جذب للسياح

كما تتضمن بيتًا محصنًا مكونًا من العديد من البوابات ومرابط الخيل والحصون والآبار، بالإضافة إلى عدد من المستودعات، ويوجد بها مكان للسكن يتسع لـ30 شخصًا، وتتميز جدرانه الخارجية بوجود فتحات مائلة، كما أنها تتسع من الداخل وتضيق من الخارج.