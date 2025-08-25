زكون الأساس للتعدين توقع إتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة Rock Development LLC الصينية

وجاء الإعلان عقب لقاء العثيم مع تشيان كه ميتغ نائب وزير التعدين الصيني، ضمن أعمال منتدى Aihui Green Mining Conference، حيث تمت مناقشة سبل مواءمة التعاون الثنائي مع استراتيجية المملكة في قطاع التعدين، التي تشهد نموًا متسارعًا بقيادة وزير الصناعة و الثروة المعدنية الاستاذ بندر الخريف و معالي نائبه للتعدين المهندس خالد المديفر و ذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية.