زكون الأساس للتعدين توقع إتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة Rock Development LLC الصينية

شهدت مدينة شودوا الصينية توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة زكون الأساس للتعدين – إحدى شركات مجموعة سليمان العثيم – وشركة Rock Development LLC الصينية التابعة لمجموعة شانج فينج، وذلك بحضور رئيس المجموعة ليو شاودونج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.
وأكد رجل الأعمال سليمان بن صالح العثيم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الذهب السعودية أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمسيرة المجموعة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير مشاريع مستقبلية تعتمد على نقل المعرفة والتقنيات الصينية المتقدمة إلى السوق السعودي.
وجاء الإعلان عقب لقاء العثيم مع تشيان كه ميتغ نائب وزير التعدين الصيني، ضمن أعمال منتدى Aihui Green Mining Conference، حيث تمت مناقشة سبل مواءمة التعاون الثنائي مع استراتيجية المملكة في قطاع التعدين، التي تشهد نموًا متسارعًا بقيادة وزير الصناعة و الثروة المعدنية الاستاذ بندر الخريف و معالي نائبه للتعدين المهندس خالد المديفر و ذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار العثيم إلى أن المملكة باتت تمثل وجهة واعدة للاستثمارات التعدينية بفضل الحزم التنظيمية والتشريعية المحفزة، مؤكداً أن الشراكة الجديدة مع مجموعة شانج فينج ستسهم في بناء مشاريع نوعية قادرة على رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع الحيوي الهام