مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يزيل انزلاقاً غضروفياً متكلساً بعملية منظار متقدمة

وقال د. السالمي أن المريض راجع المستشفى مشتكياً من حزمة أعراض متطورة، أبرزها الآلام الحادة وعدم القدرة على المشي أو الوقوف لفترات طويلة، وتيبس عضلات الصدر، إضافة إلى صعوبة الحركة والتنفس، وتنمل الكتفين، فأجريت له حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، بدأت بالفحص السريري، ثم الأشعة السينية X-RAY "ثابتة وحركية"، والأشعة المقطعية CT Scan والرنين مغناطيسي MRI، حيث أوضحت النتائج وجود انزلاق غضروفي ضخم ومتكلس في الفقرات الصدرية السادسة والسابعة، ونتج عنه تضيق حاد في القناة العصبية وإختناق للأعصاب، وهو ما سبب الأعراض التي عانى منها المريض.