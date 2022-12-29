السعودية تتصدر.. إعلان نتائج منافسات الدورة 25 من جوائز مؤسسة حمدان خليجيًا

يشار إلى أنَّ عدد المشاركين في الجوائز الخليجية للدورة الخامسة والعشرين بلغ 77مشاركاً، فاز منهم 14 فائزاً، منهم 37 طالباً من التعليم العام، و20 طالباً في المجال الأكاديمي، و17 طالباً في المجال غير الأكاديمي، وضمن فئة المدرسة المتميزة فازت في هذه الدورة مدرسة واحدة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومدرستان من دولة الكويت, وفي فئة المعلم المتميز كان جميع الفائزين من المملكة العربية السعودية.