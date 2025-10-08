بتوجيهات أمير عسير.. محافظ محايل يكرّم الجهات التي أنقذت أطفال أسرة سودانية من حريق منزلهم

إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير – حفظه الله – كرّم محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، اليوم الأربعاء، في مكتبه، عددًا من الجهات الحكومية والفرق المشاركة التي أسهمت في إنقاذ أطفال أسرة سودانية بعد اندلاع حريق في منزلهم بالمحافظة.
وشمل التكريم الجهات التي قدّمت دعمًا إنسانيًا وإنقاذًا ميدانيًا للأطفال، حيث بادرت بسرعة الاستجابة وتمكنت من إخراجهم بسلام وتقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، في مشهد يعكس تكامل الجهود بين الفرق الأمنية والإسعافية وتجسيدًا لروح العمل الجماعي.
وأكد المحافظ القرقاح أن هذا التكريم يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير التي تعبّر عن نهجه الإنساني الراسخ وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذه الحادثة يجسد تفعيل "رباعية القيم" التي يوجّه سموه بتطبيقها في مختلف الميادين.
وفي ختام الحفل، رفع محافظ محايل شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدقيقة وتوجيهاته السديدة، مثمنًا جهود الجهات المكرّمة، وداعيًا إياها إلى مواصلة البذل والعطاء، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس أصالة أبناء الوطن ومعدنهم الأصيل في المواقف الإنسانية.