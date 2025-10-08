بتوجيهات أمير عسير.. محافظ محايل يكرّم الجهات التي أنقذت أطفال أسرة سودانية من حريق منزلهم

إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير – حفظه الله – كرّم محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، اليوم الأربعاء، في مكتبه، عددًا من الجهات الحكومية والفرق المشاركة التي أسهمت في إنقاذ أطفال أسرة سودانية بعد اندلاع حريق في منزلهم بالمحافظة.