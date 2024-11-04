مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة ثلاثينية مع "جنف" مزدوج بدرجتيْ 65 و55

وشارك في العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، فريق تخدير متمرس وفريق تمريض ماهر، واستخدمت فيها مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية، التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها، ونُقِلت المريضة إلى جناح التنويم بعد العملية؛ حيث بدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجها من غرفة العمليات؛ إذ استطاعت الوقوف والمشي خلال "24" ساعة، مع فريق العلاج الطبيعي المتمرس، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد نحو "3" سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتوقع أن تستعيد كامل عافيتها سريعًا؛ شريطة الالتزام بالبرنامج العلاجي المصمم لها وبإرشادات الفريق الطبي المعالج؛ مشيرًا إلى مثل هذه الحالات تسترجع القدرة على الحركة الطبيعية، خلال ستة أشهر من العملية، مع إمكانية الحمل والولادة الطبيعيتين بعد سنة بمشيئة الله تعالى.