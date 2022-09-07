"ما بعد التحول للفصول الدراسية الثلاث".. أوراق علمية وأطروحات بجامعة جازان

رعى رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني صباح اليوم بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فعاليات ملتقى رؤساء الأقسام العلمية الرابع "مسار"، الذي نظّمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية تحت عنوان: "ما بعد التحول للفصول الدراسية الثلاثة" بحضور عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.
وقال القحطاني إن الجامعة تجني ثمار ومكاسب التحول للفصول الدراسية الثلاثة، موضحًا أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول انطلق بمرونة عالية في سير وانتظام العملية التعليمية؛ مبينًا أن الأوراق العلمية التي قُدّمت في الملتقى، هي وثيقة يجب أن يُعمل بها، وأن تُجمع في كتيب وتُسَلّم لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ويُرجَع إليها عند عمل الخطط.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن الأقسام العلمية تقوم بدور مهم ومحوري في ترجمة الخطط والاستراتيجيات، بعد أن حولت الجامعة جميع برامجها الأكاديمية إلى نظام الفصول الثلاثة مع بداية العام الجامعي الحالي 1444هـ.
وشهد الملتقى طرح عدة أوراق علمية؛ حيث ناقش عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية؛ فيما قدّم عميد الدراسات العليا الدكتور صالح بن محمد عبدالله ورقة عمل عن لائحة الدراسات العليا ولوائحها التنفيذية، وقدّم المستشار للشؤون الأكاديمية بمكتب رئيس الجامعة الدكتور غالب سويدي ورقة عمل بعنوان لمحة تفاعلية حول توصيف البرامج والمقررات الدراسية، وتطرقت ورقة العمل التي قدمتها المستشارة لشؤون الطلبة بمكتب رئيس الجامعة الدكتورة حنان بصلي، لتحديات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية وسبل تطويرها، بعد ذلك قدمت عميدة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتورة منال المالكي ورقة عمل بعنوان التخصصات البيئية الواقع والمأمول، بعد ذلك تم فتح باب المداخلات التي تنوعت في مضمونها وأثرت الملتقى الذي أداره مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور سنوي شراحيلي.