"ما بعد التحول للفصول الدراسية الثلاث".. أوراق علمية وأطروحات بجامعة جازان

وشهد الملتقى طرح عدة أوراق علمية؛ حيث ناقش عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية؛ فيما قدّم عميد الدراسات العليا الدكتور صالح بن محمد عبدالله ورقة عمل عن لائحة الدراسات العليا ولوائحها التنفيذية، وقدّم المستشار للشؤون الأكاديمية بمكتب رئيس الجامعة الدكتور غالب سويدي ورقة عمل بعنوان لمحة تفاعلية حول توصيف البرامج والمقررات الدراسية، وتطرقت ورقة العمل التي قدمتها المستشارة لشؤون الطلبة بمكتب رئيس الجامعة الدكتورة حنان بصلي، لتحديات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية وسبل تطويرها، بعد ذلك قدمت عميدة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتورة منال المالكي ورقة عمل بعنوان التخصصات البيئية الواقع والمأمول، بعد ذلك تم فتح باب المداخلات التي تنوعت في مضمونها وأثرت الملتقى الذي أداره مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور سنوي شراحيلي.