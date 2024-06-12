أشعل حماس المشاركين.. "توأم" من كشافة "تعليم الطائف" في خدمة ضيوف الرحمن

جمع العمل الكشفي في موسم حج هذا العام 1445هـ، أخوَيْن توأمًا، وهما الطالبان: "عبد الرحمن، وخالد"، أبناء "علي الزهراني"، من كشافة تعليم الطائف؛ حيث يشاركان في معسكرات الخدمة العامة في حج هذا العام 1445هـ ضمن 32 كشافًا من تعليم الطائف.
وتأتي مشاركة الأخوين "التوأم" نموذجًا رائعًا أشعل الحماس والحيوية والعزيمة والإصرار بين المشاركين في المعسكر؛ مما انعكس على الرواد والقادة الكشافين في المعسكر؛ لترسم صورة رائعة بين الأخوين في العمل تحت منظومة واحدة تهدف إلى تعزيز التعاون، وتنمية العمل التطوعي بين الأخوين بما ينعكس على الأسرة والمجتمع.
ويتميز "التوأم" بتفانيهما في عملهما، وتمسكهما بالتقاليد الكشفية وتطبيقهما لطريقتها، في حين عبر عدد من القادة الكشفيين عن إعجابهم بشخصيتهما وروحهما التي يتمتعان بها، وحبهما وإصرارهما على المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.