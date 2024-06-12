أشعل حماس المشاركين.. "توأم" من كشافة "تعليم الطائف" في خدمة ضيوف الرحمن

جمع العمل الكشفي في موسم حج هذا العام 1445هـ، أخوَيْن توأمًا، وهما الطالبان: "عبد الرحمن، وخالد"، أبناء "علي الزهراني"، من كشافة تعليم الطائف؛ حيث يشاركان في معسكرات الخدمة العامة في حج هذا العام 1445هـ ضمن 32 كشافًا من تعليم الطائف.