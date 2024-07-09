مرتبطة باحتياجات سوق العمل.. جامعة نجران تستحدث عددًا من البرامج الأكاديمية

وعملت الجامعة خلال العامين الماضيين 1444/ 1445هـ، على استحداث 13 برنامجًا أكاديميًّا لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، وتفعيل 6 برامج أكاديمية في عدد من الأقسام المختلفة، وتطوير المقررات لـ25 برنامجًا من خلال إدراج شهادات احترافية لها، وتضمين التدريب التعاوني، إضافة إلى تطوير السنة التحضيرية إلى 3 مسارات تخصصية "الحاسوبي، الهندسي، الصحي"، متضمنةً 15 برنامجًا أكاديميًّا لدرجة البكالوريوس.