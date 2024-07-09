مرتبطة باحتياجات سوق العمل.. جامعة نجران تستحدث عددًا من البرامج الأكاديمية

تُواصل جامعة نجران جهودها في تطوير واستحداث البرامج الأكاديمية، والتوسع في التخصصات النوعية المرتبطة باحتياجات سوق العمل طبقًا لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة برامجها الأكاديمية لرؤية المملكة 2030.
وعملت الجامعة خلال العامين الماضيين 1444/ 1445هـ، على استحداث 13 برنامجًا أكاديميًّا لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، وتفعيل 6 برامج أكاديمية في عدد من الأقسام المختلفة، وتطوير المقررات لـ25 برنامجًا من خلال إدراج شهادات احترافية لها، وتضمين التدريب التعاوني، إضافة إلى تطوير السنة التحضيرية إلى 3 مسارات تخصصية "الحاسوبي، الهندسي، الصحي"، متضمنةً 15 برنامجًا أكاديميًّا لدرجة البكالوريوس.
واتساقًا مع المهارات والقيم التي يتطلبها سوق العمل، استحدثت الجامعة حزمةً من المقررات الإجبارية والاختيارية بلغ عددها 20 مقررًا دراسيًّا تعكس هوية ورسالة الجامعة، وتسهم في تشكيل السمات العامة لخريجيها.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور بندر الشهري، أن عمل الجامعة المستمر على تحديث البرامج الأكاديمية والتوسع في التخصصات الدراسية؛ يأتي التزامًا منها بتوفير تخصصات وبرامج جديدة ومتنوعة تتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة في كل المجالات، وتلبي الاحتياجات المتنامية لمتطلبات سوق العمل.