خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة الهند في ضحايا تصادم قطارات بأوديشا

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ حادث تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرق جمهورية الهند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأُعرِب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".