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لاستقبال الزوار.. "أمانة حائل" تهيئ الوجهات والمتنزهات ‏وتطلق مهرجان "شتاء عروس الشمال"‏

جهزت 23 وجهة سياحية و9 حدائق عامة و35 ملعبًا ‏رياضيًّا و87 ممشى
لاستقبال الزوار.. "أمانة حائل" تهيئ الوجهات والمتنزهات ‏وتطلق مهرجان "شتاء عروس الشمال"‏

هيّأت أمانة منطقة حائل وبلدياتها المرتبطة بها الحدائق العامة، والوجهات، ‏والمنتزهات، بالمدينة ومحافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال المتنزهين والزوار ‏خلال إجازة الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.‏

وتزامنًا مع ذلك، أطلقت الأمانة فعاليات مهرجان "شتاء عروس الشمال" الذي تقدم ‏خلاله تجارب فريدة ومتنوعة تحكي قصص تراثنا الأصيل، إضافة إلى استكشاف ‏تلك الجماليات الرائعة التي تكتنزها منطقة حائل والاستمتاع عبر أجواء وفعاليات ‏متنوعة.‏

وأوضحت الأمانة، أنها هيأت 23 وجهة سياحية و9 حدائق عامة، و35 ملعبًا ‏رياضيًّا، و87 ممشى ومتنفسًا في مدينة حائل وعموم المحافظات؛ لتكون المتنفس ‏الرئيس لأهالي وزوار المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية والمحافظات ‏والمراكز، التي تشهد حاليًا توافد الأهالي والمقيمين والزوار.

وأكدت حرصها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوار ‏والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري، ‏من خلال نظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، وتنفيذ أعمال ‏صيانة المرافق والألعاب وضمان توفر متطلبات السلامة كافة، مشيرةً إلى استمرارية ‏تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للمحافظة على رفع ‏مستوى النظافة العامة.‏

حائل
أمانة منطقة حائل

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