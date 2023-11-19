لاستقبال الزوار.. "أمانة حائل" تهيئ الوجهات والمتنزهات ‏وتطلق مهرجان "شتاء عروس الشمال"‏

وأوضحت الأمانة، أنها هيأت 23 وجهة سياحية و9 حدائق عامة، و35 ملعبًا ‏رياضيًّا، و87 ممشى ومتنفسًا في مدينة حائل وعموم المحافظات؛ لتكون المتنفس ‏الرئيس لأهالي وزوار المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية والمحافظات ‏والمراكز، التي تشهد حاليًا توافد الأهالي والمقيمين والزوار.