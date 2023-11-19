لاستقبال الزوار.. "أمانة حائل" تهيئ الوجهات والمتنزهات ‏وتطلق مهرجان "شتاء عروس الشمال"‏

هيّأت أمانة منطقة حائل وبلدياتها المرتبطة بها الحدائق العامة، والوجهات، والمنتزهات، بالمدينة ومحافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال المتنزهين والزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.
وتزامنًا مع ذلك، أطلقت الأمانة فعاليات مهرجان "شتاء عروس الشمال" الذي تقدم خلاله تجارب فريدة ومتنوعة تحكي قصص تراثنا الأصيل، إضافة إلى استكشاف تلك الجماليات الرائعة التي تكتنزها منطقة حائل والاستمتاع عبر أجواء وفعاليات متنوعة.
وأوضحت الأمانة، أنها هيأت 23 وجهة سياحية و9 حدائق عامة، و35 ملعبًا رياضيًّا، و87 ممشى ومتنفسًا في مدينة حائل وعموم المحافظات؛ لتكون المتنفس الرئيس لأهالي وزوار المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية والمحافظات والمراكز، التي تشهد حاليًا توافد الأهالي والمقيمين والزوار.
وأكدت حرصها على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوار والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية لمعالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري، من خلال نظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، وتنفيذ أعمال صيانة المرافق والألعاب وضمان توفر متطلبات السلامة كافة، مشيرةً إلى استمرارية تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للمحافظة على رفع مستوى النظافة العامة.