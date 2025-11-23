طقس بداية الأسبوع…الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38كم/ساعة على الجزء الشمالي, وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 40كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي, ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي, ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.