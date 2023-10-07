"172" جولة رقابية ترصد "11" مخالفة على المباني تحت الإنشاء في جازان

وأشار إلى أن الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية للمحافظة على المظهر العام وإزالة أي مخالفات؛ من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكّد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء، والحدّ من المخالفات بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد المُخالفات، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.