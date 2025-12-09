الهلال الأحمر بمنطقة مكة يرفع جاهزيته الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية ويعزز الانتشار في مواقع الإسناد

وبيّنت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة تضم (19) قطاعًا إسعافيًا يدعمها (98) مركز إسعاف يعمل على مدار الساعة، منها (24) مركزًا في الطائف ضمن أربعة قطاعات، و(36) مركزًا في جدة ضمن سبعة قطاعات، و(38) مركزًا في العاصمة المقدسة ضمن ثمانية قطاعات، إضافة إلى نقاط التمركز والإسناد الميدانية التي تغطي المحافظات المتأثرة بالحالة المطرية وفق الخطط التشغيلية.