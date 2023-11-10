ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين المالية في أفريقيا

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين المالية في أفريقيا، عبر تدشين مشروعات وبرامج مالية في دول افريقيا، بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.