ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين المالية في أفريقيا

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين المالية في أفريقيا، عبر تدشين مشروعات وبرامج مالية في دول افريقيا، بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وأكد خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية الأفريقية اليوم في العاصمة الرياض، أن المملكة قدمت 45 مليار دولار لدعم التنمية في 54 دولة أفريقيا.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد قدم 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية.
وأكد، عزم المملكة على تطوير مجالات الشراكة والتعاون مع القارة الأفريقية.