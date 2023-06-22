"الفياض" يؤكد أهمية نظام المعاملات المدنية ويكشف عن أبرز ملامحه

وأكمل: " الفصل الخامس النظام وآثار الالتزام، واحتوى على وجوب المدين تنفيذ التزامه؛ فإذا امتنع نُفّذ عليه جبرًا شرط استيفاء شروط التنفيذ وإلا بقي في ذمته الديْن، واشتمل الباب على (3) فصول: الفصل الأول التنفيذ العيني، الفصل الثاني التنفيذ بطريق التعويض، الفصل الثالث ضمانات تنفيذ الالتزام، ويتضمن (4) فروع: الفرع الأول استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)، الفرع الثاني دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه، الفرع الثالث حبس المال، الفرع الرابع الإعسار. الباب الثالث الأوصاف العارضة على الالتزام واحتوى على الشرط والأجل، وتعدد محل الالتزام وطرفيهما، واشتمل الباب على (3) فصول، الفصل الأول الشرط والأجل ويتضمن (فرعين)، الفرع الأول الشرط، الفرع الثاني الأجل، الفصل الثاني تعدد محل الالتزام، الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام، ويتضمن (4) فروع: الفرع الأول تضامن الدائنين، الفرع الثاني الدين المشترك، الفرع الثالث تضامن المدينين، الفرع الرابع عدم قابلية الالتزام للانقسام. الباب الرابع انتقال الالتزام واحتوى على حوالة الحق والديْن والتنازل عن العقد، واشتمل الباب على (3) فصول: الفصل الأول حوالة الحق، الفصل الثاني حوالة الدين، الفصل الثالث التنازل عن العقد. الباب الخامس انقضاء الالتزام واحتوى على انقضاء الالتزام بالوفاء أو بما يعادل وفاءه أو دون الوفاء به".