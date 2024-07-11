دوريات المجاهدين تحبط ترويج "شبو وقات وحشيش" في جازان والشرقية وجدة

استطاعت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في كلّ من جازان والمنطقة الشرقية وجدة، أن تحبط ترويج كميات من القات والشبو والحشيش في ثلاث عمليات أمنية ناجحة.
وفي العملية الأولى قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه "25" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
أما في الضربة الأمنية الثانية، فقد قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثالثة قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.