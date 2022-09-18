أطلق "الكود الأصفر".. مستشفى الملك خالد بالخرج يعلن الطوارئ عقب استقبال "الأم وأطفالها الـ7"

الجدير بالذكر أن فرق إسعاف الهلال الأحمر بذلت جهودًا جبارة في نقل الأطفال المصابين من موقع الحادث للمستشفى، كما أن الإسعاف الطائر لا يزال موجودًا في مستشفى الملك خالد؛ تمهيدًا لنقل أحد الأطفال الذي تعرض لإصابات حرجة تستدعي نقله لأحد المستشفيات المتقدمة بمدينة الرياض.