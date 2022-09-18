أطلق "الكود الأصفر".. مستشفى الملك خالد بالخرج يعلن الطوارئ عقب استقبال "الأم وأطفالها الـ7"

أعلن مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج حالة الطوارئ العالية، عقب استقباله مصابي حريق منزل حي الهداء "الأم وأطفالها الـ7".
وفور وصول الحالات المصابة لقسم الإصابات والطوارئ بالمستشفى تم على الفور إعلان حالة الطوارئ وإطلاق "الكود الأصفر" الذي شهد تكاتف ووجود كل الطواقم الطبية اللازمة في الموقع؛ لتقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم.
واستقبلت طوارئ مستشفى الملك خالد الأم مع أطفالها الـ7، والتي تراوحت حالاتهم ما بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة.
الجدير بالذكر أن فرق إسعاف الهلال الأحمر بذلت جهودًا جبارة في نقل الأطفال المصابين من موقع الحادث للمستشفى، كما أن الإسعاف الطائر لا يزال موجودًا في مستشفى الملك خالد؛ تمهيدًا لنقل أحد الأطفال الذي تعرض لإصابات حرجة تستدعي نقله لأحد المستشفيات المتقدمة بمدينة الرياض.