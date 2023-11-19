"إرادة الطائف" يستحدث شاشة رصد إلكترونية لمتابعة أداء اللجان والأقسام

نجح مجمع إرادة والصحة النفسية بالتجمع الصحي بالطائف، في استحداث شاشة "الرصد" الإلكترونية لتحسين عمليات الأداء ومتابعة المؤشرات بشكل دقيق، من خلال رصد أعمال 18 لجنة رئيسية بالمجمع، تقوم بإصدار التوصيات التطويرية للارتقاء بالخدمات المختلفة، وتحسين جودة الأداء، حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء والمراجعين والعاملين.
وأوضحت إدارة المجمع أن "المنصة" التي تتابع من قِبَل المسؤولين، يتم خلالها إدراج كل التوصيات، ومتابعة تنفيذها، ومنع التكرار؛ لضمان سلامة اتخاذ القرار المناسب؛ بحيث تتحول التوصية إلى اللون "الأحمر" في حال مضيّ المدة المحددة دون التنفيذ، وينعكس ذلك على رسم بياني يوضح عدد التوصيات المُنَفّذة من عدمه لكل لجنة؛ الأمر الذي يسهّل عملية المتابعة بواسطة الإدارة ورؤساء اللجنة لتنفيذ التوصيات المتفق عليها؛ مما يساعد في عملية الإنجاز، ويحد من عملية التأخر في تنفيذ التوصيات.
وأشار إلى أن شاشة الرصد كان لها مردود إيجابي من ناحية رفع كفاءة الموارد، والحد من استخدام الأوراق والتحول إلى العمل الإلكتروني، وسهلت عملية المتابعة، ورفع التقارير الإلكترونية للإدارة، واتخاذ ما يلزم حيال الإجراءات المتخذة، كما أن العمل لا يزال قائمًا لتطويرها واستحداث مؤشرات أكثر لتحليل البيانات ولتسهيل عملية أخذ القرارات بواسطة الإدارات العليا بالمجمع.