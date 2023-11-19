"إرادة الطائف" يستحدث شاشة رصد إلكترونية لمتابعة أداء اللجان والأقسام

وأوضحت إدارة المجمع أن "المنصة" التي تتابع من قِبَل المسؤولين، يتم خلالها إدراج كل التوصيات، ومتابعة تنفيذها، ومنع التكرار؛ لضمان سلامة اتخاذ القرار المناسب؛ بحيث تتحول التوصية إلى اللون "الأحمر" في حال مضيّ المدة المحددة دون التنفيذ، وينعكس ذلك على رسم بياني يوضح عدد التوصيات المُنَفّذة من عدمه لكل لجنة؛ الأمر الذي يسهّل عملية المتابعة بواسطة الإدارة ورؤساء اللجنة لتنفيذ التوصيات المتفق عليها؛ مما يساعد في عملية الإنجاز، ويحد من عملية التأخر في تنفيذ التوصيات.