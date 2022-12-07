إجراء أول عملية قسطرة قلبية علاجية بمستشفى جنوب القنفذة العام

أجرى فريق طبي متخصص بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى جنوب القنفذة العام، أول عملية قسطرة قلبية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح والمريض يتلقى الرعاية الطبية الملائمة لوضعه الصحي بالمستشفى.
يأتي ذلك ضمن عمليات التحسين المستمر للخدمات الطبية بالمحافظة، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين الوحدة مؤخرًا، والتي تجاوزت تكلفتها ٨ ملايين ريال لأعمال التنفيذ والتجهيز بالأجهزة الطبية وغير الطبية، وتعد الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة بالوحدة من أحدث الأجهزة الطبية والمتطورة في مجال القسطرة القلبية.