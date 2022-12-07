إجراء أول عملية قسطرة قلبية علاجية بمستشفى جنوب القنفذة العام

تجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين الوحدة مؤخرًا، والتي تجاوزت تكلفتها ٨ ملايين ريال لأعمال التنفيذ والتجهيز بالأجهزة الطبية وغير الطبية، وتعد الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة بالوحدة من أحدث الأجهزة الطبية والمتطورة في مجال القسطرة القلبية.