موعد مع "المغامرة والترفيه والثقافة".. 10 وجهات سياحية تنتظرك في صيف العاصمة

ويمكنك أن تثري رحلتك باستكشاف الثقافة السعودية من خلال زيارة المتحف الوطني السعودي، أكبر متحف في المملكة، للتعرف على المزيد من القصص والروايات التي خلدتها السعودية في مسيرة بناءها عبر الحقب التاريخية المختلفة، ولا تفوت فرصة تناول غداء في مطعم سهيل الذي يقدم الأطباق السعودية الأصيلة بأعلى معايير الجودة والاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة في واجهة روشن حيث تنتظرك سلسلة واسعة من المتاجر التي تقدم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.