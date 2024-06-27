موعد مع "المغامرة والترفيه والثقافة".. 10 وجهات سياحية تنتظرك في صيف العاصمة

تحتضن الرياض مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تجعلها الوجهة المفضلة لقضاء أمتع الأوقات خلال إجازة الصيف من الأحياء التاريخية إلى التجارب الممتعة ومن المأكولات المتخصصة إلى الترفيه والحفلات العالمية لتقدم بذلك تجربة لا تُنسى لكل زائر.
ومع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 3 يوليو، وحتى 25 أغسطس، تعزز الرياض من مكانتها كوجهة عالمية ومقر للعديد من الأحداث الرياضية والثقافية المهمة.
ويعد كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض، أكبر سباق عالمي في هذا المجال، حيث يضم 30 فريقًا عالميًا، وأكثر من 1500 محترف في تلك الرياضات، كما يقدم كأس الرياض أكبر جوائز في تاريخ العالم، والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار.
ويأتي الاهتمام بالرياضات الإلكترونية في المملكة منذ أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، من أجل تحسين جودة الحياة، وفتح آفاق ترفيهية جديدة للشباب.
ولقضاء عطلة صيف في أجواء مميزة في الرياض بمفردك أو بصحبة العائلة والأصدقاء يمكنك زيارة الدرعية التاريخية واستكشاف حي الطريف المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؛ وذلك للتعرف عن كثب على تاريخ السعودية واكتشاف تراثها وتقاليدها، ثم التوجه بعد ذلك إلى مطل البجيري لتناول غداء فاخر يناسب مذاقك في أحد المطاعم المتنوعة الموجودة في المنطقة وزيارة سوق الزل التاريخي في حي الديرة وتسوق السلع الشعبية والتحف الفنية.
ويمكنك أن تثري رحلتك باستكشاف الثقافة السعودية من خلال زيارة المتحف الوطني السعودي، أكبر متحف في المملكة، للتعرف على المزيد من القصص والروايات التي خلدتها السعودية في مسيرة بناءها عبر الحقب التاريخية المختلفة، ولا تفوت فرصة تناول غداء في مطعم سهيل الذي يقدم الأطباق السعودية الأصيلة بأعلى معايير الجودة والاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة في واجهة روشن حيث تنتظرك سلسلة واسعة من المتاجر التي تقدم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.
وتشتهر الرياض بعدد من الوجهات الترفيهية المميزة التي من أبرزها بوليفارد سيتي في شمال العاصمة التي تعد مركزًا لاحتضان الفعاليات والمهرجانات إضافة لكونها تضم العديد من الحدائق والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية لأشهر الماركات المحلية والعالمية، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة النافورة الراقصة المعلم الأبرز في البوليفارد والتعرف على أهم العروض الفنية والغنائية التي يمكنك حضورها خلال اليوم.
ولا تفوت فرصة زيارة فيا الرياض للاستمتاع بتجربة تسوق مختلفة والاختيار من باقة من المأكولات المتنوعة أو تناول العشاء في مطعم عسيب لتجربة الأطباق النجدية الشهيرة في أجواء تكتسي بالديكورات واللوحات الفنية تجسيداً لأصالة وترحاب أهل الرياض.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج "صيف السعودية 2024" مؤخرًا تحت شعار "تراها" ويمتد حتى نهاية سبتمبر 2024.
ويقدم البرنامج مدينة الرياض ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة وما يزيد عن 150 عرض خاص للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية المختلفة وتنوع معالمها. وبإمكان السياح زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية".