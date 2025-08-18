المسند عن "سهيل": نجم متوهج ألهم العرب قديماً ويظهر قريباً في أفق الرياض

أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن نجم سهيل، أحد أشهر النجوم في السماء العربية قديمًا وحديثًا، يتميز بلمعانه الأبيض المتوهج حتى أصبح مضرب المثل بين العرب في مكانته وسطوعه.
وأشار إلى أن الغربيين أطلقوا عليه الاسم نفسه "Soheil" أو "Canopus"، فيما يسميه الأتراك "Süheyl".
وبيّن المسند أن سهيل يبعد عن الأرض نحو 310 ± 20 سنة ضوئية، أي ما يعادل 19 مليون ضعف المسافة بين الأرض والشمس.
وأضاف: "حين ننظر إلى ضوء سهيل اليوم فإننا نرى صورته كما كانت عام 1715م تقريبًا، لأن الضوء يحتاج إلى أكثر من ثلاثة قرون ليصل إلينا رغم سرعته الهائلة البالغة 300 ألف كيلومتر في الثانية". واستشهد بالآية الكريمة: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}.
وأشار إلى أن سهيل يُعد ثاني ألمع نجم في السماء بعد الشعرى اليمانية، لكنه لا يُصنّف ضمن منازل القمر التي ورد ذكرها في قوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ}، إذ يقع خارج نطاق البروج السماوية متجهاً إلى الجنوب.
وأوضح أن النجم سيظهر في أفق مدينة الرياض قريباً من الجهة الجنوبية، حيث يشرق من الجنوب الشرقي عند زاوية 150°، ويغرب في الجنوب الغربي عند زاوية 209°. ويستغرق نحو ثلاث ساعات و38 دقيقة ليبلغ خط الزوال، ثم المدة نفسها تقريباً حتى يغرب، لتصل فترة بقائه فوق الأفق إلى نحو سبع ساعات و15 دقيقة.