المسند عن "سهيل": نجم متوهج ألهم العرب قديماً ويظهر قريباً في أفق الرياض

وأضاف: "حين ننظر إلى ضوء سهيل اليوم فإننا نرى صورته كما كانت عام 1715م تقريبًا، لأن الضوء يحتاج إلى أكثر من ثلاثة قرون ليصل إلينا رغم سرعته الهائلة البالغة 300 ألف كيلومتر في الثانية". واستشهد بالآية الكريمة: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}.