فتقٌ مختنق وغرغرينة بالقولون.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة مريضة ببريدة

وذكر تجمّع القصيم الصحي أن المريضة، البالغة من العمر 44 عامًا، وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تشكو من آلام شديدة وانتفاخ في منطقة البطن، وباشر المختصون في قسم الطوارئ وأطباء الجراحة على الفور بإجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وأظهرت نتائجها وجود فتق جراحي مختنق والتهاب "بريتوني" شديد مع وجود صديد بالبطن.