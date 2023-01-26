فتقٌ مختنق وغرغرينة بالقولون.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة مريضة ببريدة

نجح فريق اختصاصي من أطباء الجراحة العامة في مستشفى بريدة المركزي -بفضل الله- في إنقاذ حياة مريضة مصابة بفتق جراحي مختنق والتهاب "بريتوني" شديد، مع وجود صديد بالبطن وغرغرينة وثقب بجزء من القولون.
وذكر تجمّع القصيم الصحي أن المريضة، البالغة من العمر 44 عامًا، وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تشكو من آلام شديدة وانتفاخ في منطقة البطن، وباشر المختصون في قسم الطوارئ وأطباء الجراحة على الفور بإجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وأظهرت نتائجها وجود فتق جراحي مختنق والتهاب "بريتوني" شديد مع وجود صديد بالبطن.
وأضاف "التجمع": تفاقُم حالة المريضة استدعى عمل استكشافًا عاجلًا للبطن في غرفة العمليات لتشخيص الحالة بدقة، وتحديد متطلبات سير الخطة العلاجية المناسبة.
وأشار إلى أن نتائج الاستكشاف أظهرت وجود غرغرينة بجزء من القولون، وإصابة المريضة بثقب في القولون نتيجة للفتق المختنق؛ الأمر الذي قرر معه الأطباء القيام بتدخل جراحي عاجل وإجراء عملية دقيقة ناجحة استغرقت خمس ساعات، تضمنت استئصال جزء من القولون وعمل غسيل للبطن وعمل مفاغرة.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن المريضة نُقلت إلى قسم العناية المركزة بعد العملية الجراحية، ثم إلى القسم المختص؛ لمتابعتها طبيًّا وتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وغادرت بعدها المستشفى وهي بحالة صحية جيدة ودون أي مضاعفات جانبية.