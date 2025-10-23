محافظ "الحكومة الرقمية" يطّلع على توجه وزارة البلديات للتحول إلى وزارة ذكية

زار معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، اليوم، مقر وزارة البلديات والإسكان، حيث كان في استقباله مساعد الوزير للخدمات المساندة عمر بن محمد المحاسن، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور ممثلين من الشركة الوطنية للإسكان.
واطّلع الصويان خلال الزيارة على التوجه الإستراتيجي للوزارة نحو التحول إلى "وزارة ذكية" من خلال تبنّي إستراتيجية "الذكاء الاصطناعي أولًا"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين، انسجامًا مع مستهدفات التحول الرقمي الحكومي.
كما جرى استعراض أبرز التطبيقات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنجزات الوزارة الرقمية، إلى جانب الجوائز الإقليمية والدولية التي حصدتها نظير تميزها في هذا المجال.
وأكد عمر المحاسن حرص الوزارة على مواءمة مبادراتها التقنية مع التوجهات الوطنية، مشيرًا إلى التزامها الكامل بتطبيق معايير التحول الرقمي الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.
وأضاف أن الوزارة تُعد من الجهات الرائدة في المجال الرقمي، إذ طوّرت أكثر من 400 خدمة إلكترونية متكاملة عبر منصات رقمية متقدمة، ضمن جهودها للتحول الشامل إلى خدمات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير نماذج تنبؤية داعمة لاتخاذ القرار، تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الابتكار.