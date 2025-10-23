محافظ "الحكومة الرقمية" يطّلع على توجه وزارة البلديات للتحول إلى وزارة ذكية

زار معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، اليوم، مقر وزارة البلديات والإسكان، حيث كان في استقباله مساعد الوزير للخدمات المساندة عمر بن محمد المحاسن، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور ممثلين من الشركة الوطنية للإسكان.