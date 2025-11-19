توظيف 1000 مواطن من ذوي التوحّد عبر تعاون بين "هدف" والمجلس الاستشاري

في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية والمجلس الاستشاري لخدمات التوحد لتمكين الكفاءات الوطنية من ذوي اضطراب طيف التوحد، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع شامل يُمكّن جميع أفراده من الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، أبرم الصندوق والمجلس مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف 1000 مواطن من ذوي اضطراب طيف التوحد.
وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس المجلس الاستشاري لخدمات التوحد، وقع مذكرة التعاون الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل نائب مدير عام الصندوق للأعمال، والدكتور سعد الشهراني نائب رئيس المجلس، وذلك اليوم الاثنين على هامش فعاليات مؤتمر التوحد الدولي الثاني، المقام في مدينة الظهران.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الصندوق والمجلس في تعزيز الدمج المهني والاقتصادي لأفراد اضطراب طيف التوحد في سوق العمل، بما يضمن جودة الفرص الوظيفية وملاءمتها لاحتياجات المستفيدين، وبما يتسق مع مستهدفات برنامج التحول الوطني في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ورفع مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تقديم خدمات الإرشاد المهني لتنمية وتمكين الكفاءات الوطنية من أفراد طيف التوحد، وتوعيتهم حول مهارات ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تأمين فرص عمل مستدامة ونوعية، والمساهمة في تأهيل وتوعية بيئات عمل القطاع الخاص لضمان كونها بيئات دامجة ومناسبة لاحتياجات الموظفين من ذوي اضطراب طيف التوحد، والتأكد من جودة خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة للمستفيدين، وتوافقها مع أفضل الممارسات الدولية.