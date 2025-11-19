توظيف 1000 مواطن من ذوي التوحّد عبر تعاون بين "هدف" والمجلس الاستشاري

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تقديم خدمات الإرشاد المهني لتنمية وتمكين الكفاءات الوطنية من أفراد طيف التوحد، وتوعيتهم حول مهارات ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تأمين فرص عمل مستدامة ونوعية، والمساهمة في تأهيل وتوعية بيئات عمل القطاع الخاص لضمان كونها بيئات دامجة ومناسبة لاحتياجات الموظفين من ذوي اضطراب طيف التوحد، والتأكد من جودة خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة للمستفيدين، وتوافقها مع أفضل الممارسات الدولية.