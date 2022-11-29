توقيع عقد مشاريع تطويرية بين "تلال العقارية" و"عبر للمقاولات"

وقَّعت شركتا "تلال العقارية" و"عبر للمقاولات" عقد تعاون بينهما في مجال التطوير العقاري.
وقد وقَّع العقد عن شركة "تلال العقارية" رئيسها التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن محمد البسام، بينما مثَّل شركة "عبر للمقاولات" رئيسها التنفيذي صالح الحميد، بحضور كل من سعادة الأستاذ أحمد التميمي رئيس مجلس إدارة شركة عبر للمقاولات، والمهندس محمد الزميع نائب رئيس الشركة للعمليات.
وعقب توقيع العقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تلال العقارية"، الأستاذ عبدالرحمن البسام، أن المشروع يساهم في تحقيق جانب مهم من رؤية 2030 في جانب التطوير العقاري. بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة عبر للمقاولات، الأستاذ صالح الحميد، إن عقد التعاون بين الشركتَيْن يأتي استكمالاً لنجاحات الطرفَيْن في سوق العقار بالسعودية، فضلاً عن أن مثل هذا التعاون يساهم في جعل اقتصاد السعودية أكثر ازدهارًا، والمجتمع أكثر حيوية.