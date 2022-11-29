توقيع عقد مشاريع تطويرية بين "تلال العقارية" و"عبر للمقاولات"

وعقب توقيع العقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تلال العقارية"، الأستاذ عبدالرحمن البسام، أن المشروع يساهم في تحقيق جانب مهم من رؤية 2030 في جانب التطوير العقاري. بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة عبر للمقاولات، الأستاذ صالح الحميد، إن عقد التعاون بين الشركتَيْن يأتي استكمالاً لنجاحات الطرفَيْن في سوق العقار بالسعودية، فضلاً عن أن مثل هذا التعاون يساهم في جعل اقتصاد السعودية أكثر ازدهارًا، والمجتمع أكثر حيوية.