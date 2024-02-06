أمير المدينة يؤكد أهمية رفع مستوى الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي

وأشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أهمية استثمار التقنيات الحديثة في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف خلال ما تبقى من موسم العمرة وذروة الموسم في شهر رمضان المقبل، وتفعيل البرامج والأنشطة ومواقع التاريخ الإسلامي التي تساهم بدورها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة خلال زيارتهم الأراضي المقدسة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.