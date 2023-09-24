مشهد رباني لن تراه إلا فيها.. "المسند" يعدد أسباب "عنف عواصف جازان وخطورتها"

وأوضح "المسند"، أن المنطقة يجثم فوقها كتلة هوائية مفعمة بالحرارة، كما يساهم الْتقاء تيارين متعاكسين فوق أجوائها، في تعزيز بناء السحب، ومن ثم تبدأ عملية التصعيد السريع للهواء إلى أعلى، فتتشكل السحب بإذن الله تعالى، ثم تنتفش فتصبح مثل الجبال.