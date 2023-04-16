بعد نقل 4% من أسهمها لـ"سنابل".. "أرامكو": الدولة المساهم الأكبر بتملّكها 90.186%

وأوضحت أن عملية النقل هذه عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفًا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.