بعد نقل 4% من أسهمها لـ"سنابل".. "أرامكو": الدولة المساهم الأكبر بتملّكها 90.186%

قالت شركة أرامكو السعودية إنه بعد نقل 4% من إجمالي أسهمها لشركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة؛ حيث تملك 90.186% من الأسهم.
وأوضحت أن عملية النقل هذه عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفًا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
وأشارت إلى أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.
وأضافت أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.
وأشارت إلى أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.