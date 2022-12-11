"كفاءة": سلوك التعامل مع الأجهزة المنزلية يخفض من قيمة فواتير الطاقة

وأوضح المركز أن هناك نصائح مهمة، يجب عدم إغفالها قبل شراء الثلاجات والمبردات، وكذلك الغسالات، وهي شراء الأحجام التي تناسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها، والحرص على تشغيل هذه الأجهزة بحمولتها القصوى، لضمان الحصول على أعلى خدمة بأقل طاقة كهربائية.