"كفاءة": سلوك التعامل مع الأجهزة المنزلية يخفض من قيمة فواتير الطاقة

شدد "المركز السعودي لكفاءة الطاقة" على أهمية السلوك في التعامل مع الأجهزة الكهربائية، للترشيد في الطاقة المستهلكة في تشغيلها. وقال: "إن نوع هذا السلوك، يسهم في تحديد قيمة فواتير الطاقة، سواء مرتفعة أو منخفضة".
واعتاد مركز "كفاءة" على بث رسائل توعوية متعددة في وسائل إعلام مختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف توجيه النصح والإرشاد للمواطن والمقيم، بضرورة اتباع سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة، وتوعيتهم بآليات التعامل الأمثل مع الأجهزة المنزلية والمركبات.
وشدد المركز على أهمية تعليم النشء في سن صغيرة، على اكتساب السلوك المنضبط في التعامل مع الأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن هذا التعليم يضمن إيجاد أجيال واعية، تحرص على ترشيد الطاقة بتلقائية شديدة.
ويوجه المركز عدة نصائح مهمة في التعامل اليومي مع الأجهزة المنزلية، ومنها تعويد الجميع على إغلاق أجهزة التكييف أو التدفئة أو المصابيح في الغرف التي ليس فيها أحد.
وأضاف: "يجب أيضاً عدم فتح أبواب الثلاجات والمجمدات بصفة دائمة، حتى لا تتسرب البرودة منها، ما يضطرها إلى استهلاك المزيد من الطاقة لتعويض ما فقدته من برودة".
وأوضح المركز أن هناك نصائح مهمة، يجب عدم إغفالها قبل شراء الثلاجات والمبردات، وكذلك الغسالات، وهي شراء الأحجام التي تناسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها، والحرص على تشغيل هذه الأجهزة بحمولتها القصوى، لضمان الحصول على أعلى خدمة بأقل طاقة كهربائية.