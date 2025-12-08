"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة ورياح قوية وصواعق وأتربة مثارة ضمن تقلبات جوية واسعة

منطقة المدينة المنورة

تشمل المدينة، ينبع، بدر، المهد، الحناكية، العيص، العلا، ووادي الفرع، في حالة إنذار أحمر لأمطار غزيرة تبدأ من الساعة 22:00 مساء الإثنين حتى 11:00 من صباح الثلاثاء، مع تأثيرات تشمل بردًا ورياحًا شديدة، انعدامًا في الرؤية، سيول وصواعق.