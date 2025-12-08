"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة ورياح قوية وصواعق وأتربة مثارة ضمن تقلبات جوية واسعة

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا في تحذيرات المركز الوطني للأرصاد، حيث أصدر تنبيهات جوية شملت 11 منطقة في المملكة، تفاوتت في شدتها بين الإنذارات الحمراء والبرتقالية والصفراء، وتضمنت توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى خفيفة، مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، صواعق رعدية، تساقط برد، جريان السيول، وأتربة مثارة.
منطقة المدينة المنورة
تشمل المدينة، ينبع، بدر، المهد، الحناكية، العيص، العلا، ووادي الفرع، في حالة إنذار أحمر لأمطار غزيرة تبدأ من الساعة 22:00 مساء الإثنين حتى 11:00 من صباح الثلاثاء، مع تأثيرات تشمل بردًا ورياحًا شديدة، انعدامًا في الرؤية، سيول وصواعق.
منطقة الباحة
تشمل الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، وبني حسن، بهطول أمطار خفيفة من الساعة 14:00 حتى 19:00 الثلاثاء، مع رياح نشطة، تدنٍ في الرؤية، وصواعق.
منطقة الحدود الشمالية
تشهد عرعر، رفحاء، والعويقيلة تنبيهًا أحمر من 02:00 حتى 14:00 الثلاثاء، بأمطار غزيرة مصحوبة ببرد، رياح شديدة، انعدام رؤية، وصواعق. كما تتعرض طريف لأمطار خفيفة وتنبيه أصفر من 06:00 حتى 18:00.
منطقة مكة المكرمة
تشمل مكة، الطائف، الجموم، ورابغ (إنذار برتقالي) من 11:00 حتى 23:00، بأمطار متوسطة مع رياح شديدة وصواعق. كما تشمل الخرمة، المويه، تربة، وزيّة رياحًا مثيرة للغبار من 09:00 حتى 17:00. أما أضم وميسان، فستشهدان أمطارًا خفيفة من 13:00 حتى 19:00.
منطقة تبوك
تخضع جميع محافظاتها بما فيها تبوك، تيماء، أملج، الوجه، ضباء، حقل، ونيوم شرما لتنبيهات صفراء بأمطار خفيفة من الساعة 06:00 حتى 18:00 الثلاثاء، مع رياح نشطة وصواعق.
منطقة عسير
تشمل أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، النماص، بلقرن، وتثليث، حيث تستمر الأمطار الخفيفة من 14:00 حتى 19:00 الثلاثاء، وتترافق مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق.
منطقة حائل
تشهد عموم المنطقة بما فيها حائل، الحائط، السليمي، الشنان، الغزالة، موقق، الشملي، سميراء، بقعاء، والشنان أمطارًا غزيرة تحت إنذار أحمر من 02:00 حتى 14:00 الثلاثاء، مع رياح شديدة، برد، سيول، وصواعق.
منطقة القصيم
تشمل عنيزة، بريدة، الرس، البكيرية، الأسياح، البدائع، النبهانية، عقلة الصقور، ضريه، ورياض الخبراء، وتنبيه أحمر من الساعة 22:00 الإثنين حتى 11:00 الثلاثاء، بهطول أمطار غزيرة، رياح شديدة، سيول وصواعق.
منطقة الرياض
تشهد الرين، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف، والمجمعة أمطارًا متوسطة وإنذارات برتقالية من 02:00 حتى 14:00، ورياحًا شديدة. كما تسجل بعض المحافظات تنبيهًا لأتربة مثارة من 09:00 حتى 17:00.
منطقة الجوف
تشمل سكاكا، دومة الجندل، القريات، وطبرجل، حيث تستمر الأمطار المتوسطة والخفيفة من 06:00 حتى 18:00 الثلاثاء، مع تأثيرات تشمل رياحًا شديدة، سيول، وصواعق.
المنطقة الشرقية
تشمل حفر الباطن بإنذار برتقالي، بهطول أمطار متوسطة تبدأ من الساعة 22:00 الإثنين وحتى 11:00 صباح الثلاثاء، مع رياح شديدة، سيول، وتساقط برد وصواعق.