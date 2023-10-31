وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان تُكَرّم 84 طالبًا وطالبة فازوا بجائزة "المراعي" للتفوق الدراسي

من جهته، قال عبدالله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي: "إن رعاية المراعي لجائزة التفوق الدراسي سنويًّا تأتي ترسيخًا لدورها في خدمة المجتمعات المحلية التي تعمل بها ومنها تشجيع مهارات الطلبة وتحفيز قدراتهم الإبداعية، وستواصل الشركة سعيها الدؤوب في دعم وتنفيذ المبادرات التي تصب في صالح الناشئة والشباب، فهم يمثلون الأمل والمستقبل الواعد لأمتنا. ونحن ملتزمون بدعمهم وتحفيزهم، ليستمروا في تحقيق النجاح والتفوق في المراحل الدراسية القادمة".