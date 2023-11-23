شاهد انطلاق مهرجان "الوليمة".. الأكبرَ من نوعه على مستوى الشرق الأوسط

انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، والذي تنظمه هيئة فنون الطهي في نسخته الثالثة حيث يستقبل زوّاره على مدار عشرة أيام متتالية في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض؛ من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا.
ويعد المهرجان الأكبرَ من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويعيش زواره في 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافةً إلى منطقة الدولة المشارِكة اليونان، والتي تستعرض من خلالها ثقافتَها في مجال الطهي، ومنتجاتِها وأطباقَها التقليدية.
كما يقدم المهرجان تجارب ثريّة وفريدة عبر تذوّق الأطعمة التقليدية في مكانٍ خاص. ويشتمل المهرجان على أنشطة ثقافية وتعليمية مُسلّية، يبرُز من خلالها تراثُ المملكة الغني بالوصفات المختلفة والأصيلة.
ويوفر المهرجان لزواره عربات الجولف والباصات الترددية إلى المواقف المخصصة لهم إضافة إلى منطقة لبيع التذاكر .
وخلال جولتها في المهرجان، التقت "سبق" بالمدربة الحرفية في مجال الفخار والخزف "وداد حداد "، والتي نوهت بدعم وزارة الثقافة لتشجيع الجيل الحالي للاهتمام والإقبال على هذا التراث الذي يُحاكي التاريخ، مشيرة بأنها تُدرّب زوار المهرجان على بعض فنونه.
وجهّز المهرجان منطقة العروض المسرحية بأحدث تقنيات الضوء والصوت، لتُقدِّم حفلاتٍ فنيةً بين الغناء والعزف على مختلف الآلات الموسيقية، بالإضافة للعروض الأدائية، والبرامج الثقافية، والجلسات الحوارية مع خبراء الطهي.
وتُقدِّم منطقة الأطفال ورشَ عملٍ خاصةً بالمطبخ السعودي، وركنَ حكايات جدتي، ومنطقة الحظيرة، والمزرعة التقليدية، إلى جانب مناطق المهرجان الأخرى؛ مثل منطقة المطاعم، والمتجر، والمسابقات، والمائدة، وأخيرًا منطقة الجورميه التي يُقام فيها حفل جوائز جورماند، وهي المسابقة الدولية الوحيدة لمحتوى الثقافة الغذائية.
وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال المهرجان إلى تقديم الثقافة السعودية وقيمها محليًّا وعالميًّا، وذلك عن طريق بناء منصة تجمع المهتمين بمجال الأطعمة؛ للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية، وتقديم المملكة بوصفها وجهةً عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، فضلًا عن إثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة في هذا المجال، وسبل استدامتها، وإبراز جهود المملكة ممثلةً في وزارة الثقافة في الاهتمام بالطعام بوصفه أحدَ الموروثات الوطنية الأصيلة، وتشجيع شباب وفتيات الوطن ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى مشاريع تجارية.