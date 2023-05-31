لدعم القطاع الصحي في بيليز.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي بـ45 مليون دولار

وكان الصندوق قد نفَّذ منذ تأسيسه عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 86 دولة حول العالم، وتمثّل الاتفاقية الموقَّعة اليوم بداية النشاط الإنمائي للصندوق في بيليز، مما يجعلها الدولة السابعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل لمشروعٍ تنمويٍ من الصندوق السعودي للتنمية، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم قطاع الرعاية الصحية في البلدان النامية.