عبر "آلات".. السعودية تستثمر في "نفط المستقبل" وتوجه بوصلته الجديدة

"إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلميةِ والتقنيةِ غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تجلب للعالم فوائد ضخمة، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل".. بهذه الكلمات عبر سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في قمة العشرين طوكيو 2019، عن أهمية صناعة الإلكترونيات، والتقنيات المتقدمة، وما يوليه لها بشكل شخصي من اهتمام كبير لدورها في التحول الاقتصادي للمملكة.