إزالة 20 ألف طن من مخلفات البناء والترميم بأحياء الطائف

وأوضحت الأمانة أنه تمت إزالة أكثر من 20 ألف طن من مخلفات البناء والهدم والترميم من مواقع متفرقة، وركزت الفِرَق الميدانية على رصد هذه المخالفات للوصول إلى المخالفين للحد من مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على المظهر الحضاري، بتطبيق الأنظمة الجزائية في حق من يثبُت رميه للمخلفات الصلبة (مخلفات البناء) في أراضي الغير والأراضي الخلاء.