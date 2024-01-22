بعد تصدّر المؤشر العالمي لثقة المواطنين.. "السليمان": أحلامنا تعانق نجوم السماء مع "أمير الرؤية"

ويضيف "السليمان" قائلًا: "من يرى السعودية اليوم ويقارنها بما كانت عليه عام 2017، يدرك حجم التغيير الذي حصل ومقدار التحول الذي تحقق، والسرعة الهائلة التي تم فيها ذلك، كما أن جائحة كورونا التي مثّلت اختبارًا قاسيًا للعالم أجمع قدمت شهادة نجاح لكفاءة العمل الحكومي واستفادته من التحول والإصلاحات التي تحققت، خاصة في مجالات التقنية والاتصالات التي سرّعت التحول للمعاملات الإلكترونية لتحرك مسارات عديدة في القطاعين العام والخاص، وتسهل إنجاز معاملات أفراد المجتمع وتحقيق مصالحهم".