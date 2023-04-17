نقاشات رؤيته تتواصل.. "آفاق لعلوم الفلك": بناءً على المعايير نتوقع الجمعة أول أيام العيد

تواصلت نقاشات وجدل فلكي، حول رؤية هلال شهر شوال المقبل، بعد بيان لمركز الفلك الدولي، قال فيه إن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداءً من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدًا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر هذه الظروف .