نقاشات رؤيته تتواصل.. "آفاق لعلوم الفلك": بناءً على المعايير نتوقع الجمعة أول أيام العيد

تواصلت نقاشات وجدل فلكي، حول رؤية هلال شهر شوال المقبل، بعد بيان لمركز الفلك الدولي، قال فيه إن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداءً من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدًا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر هذه الظروف .
وعاد المركز ببيان ثانٍ نوه فيه إلى أن مركز الفلك الدولي ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، وذلك بعدما أثار بيانه الجدل عقب نشر بعض المواقع بيان المركز بإشارة إلى أن العيد يوم السبت.
وفي المقابل صدر بيان من جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف حول دخول شهر شوال لهذا العام 1444هـ، وأوضحت أنه سيحدث الاقتران الفلكي (الاستسرار)، أو (المحاق) يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل 2023 الساعة 07:12 صباحًا.
وبينت الجمعية بعضًا من المعايير والحسابات الفلكية لهلال شوال حسب أفق مكة المكرمة، حيث إن غروب الشمس سيكون عند الساعة06:42 مساءً وزاوية الاستطالة : 5 درجات وشكل الهلال: سماوي قرناه نحو الأعلى وغروب القمر عند الساعة: 07:05 مساءً، وفترة مكث الهلال: 23 دقيقة وارتفاع الهلال عن الأفق: 5 وسيكون عمر الهلال: 11 ساعة و30 دقيقة .
وتابعت: ومن هنا تشير هذه البيانات والحسابات الفلكية القطعية بولادة الهلال قبل مغيب شمس اليوم التاسع والعشرين من رمضان ووجود الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وهما شرطان أساسيان لدخول شهر شوال، وبناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن يكون يوم الجمعة21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.
وأضافت: سوف تقوم الجمعية بمشيئة الله وكعادتها السنوية باستطلاع الهلال من خلال لجنة تحري الأهلة في الجمعية، وذلك من منطقة الهدا بمحافظة الطائف وباستخدام أحدث أجهزة رصد الأهلة، وسوف يكون هناك إفطار للصائمين مقدم من جمعية العون الخيرية بمحافظة الطائف.
وكانت قد دعت المحكمة العليا، إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل 29/ 9/ 1444هـ.