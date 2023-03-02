بالأرقام.. "فيصل بن فرحان" ينقل "رؤية المملكة للتحديات العالمية" في "G20"

وأكد الأمير فيصل، أن مواجهة التغير المناخي تتطلب مواصلة العمل الجماعي، وتحسين سرعة وفعالية الأطر متعددة الأطراف؛ من أجل التكيف مع البيئات المتغيرة والتهديدات الجديدة؛ مشيرًا إلى أن الاقتصاديات الرائدة التي تمثلها مجموعة العشرين تُشَكّل وضعًا فريدًا من نوعه في معالجة تلك المخاوف؛ مطالبًا بأهمية توجيه جدول أعمال الاجتماع الوزاري نحو تحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، والحد من الآثار السلبية للمنافسة الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.