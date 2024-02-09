"فلكية جدة": الأحد القادم غرة شعبان وفقاً للحسابات الفلكية

وأشار إلى أنه في يوم الأحد 11 فبراير 2024 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:16 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (21) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (22) درجة وإضاءته (4.0%)، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب القمر عند الساعة 08:01 مساءً بعد (1 ساعة و45 دقيقة) من غروب الشمس.