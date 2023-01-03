بلدية أضم تواصل فتح الطرق وفك الاحتجازات عن قرى المحافظة

وشكلت بلدية المحافظة، فريق عمل مكونًا من ثلاث فرق موزعة، بين شمال المحافظة ومراكز: الجائزة والمرقبان وربوع العين وحقال؛ حيث جرى فك احتجاز أكثر من 95 قرية وصيانة أكثر من 140 موقعًا.