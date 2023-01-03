بلدية أضم تواصل فتح الطرق وفك الاحتجازات عن قرى المحافظة

تواصل بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، لليوم الرابع على التوالي، استنفارها العاجل لجميع المعدات والآليات والمراقبين الميدانيين؛ لفتح وصيانة الطرق وفك الاحتجازات على القرى في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وشكلت بلدية المحافظة، فريق عمل مكونًا من ثلاث فرق موزعة، بين شمال المحافظة ومراكز: الجائزة والمرقبان وربوع العين وحقال؛ حيث جرى فك احتجاز أكثر من 95 قرية وصيانة أكثر من 140 موقعًا.
وأكدت البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة في هذه الفترة المطرية، والحفاظ على الطرق سالكة؛ لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم أو انقطاع الخدمات.
كما دعت المواطنين إلى تقديم بلاغاتهم عبر تطبيق "بلدي" أو بالاتصال على الرقم "940"، ضمانًا لخدمتهم بشكل عاجل.