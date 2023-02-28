رمز كرم ومأوى لعابري السبيل.. "المنزالة".. بديل الفندقة في عسير قديماً

كان مصطلح "المنزالة" في عسير هو بديل الشقق السكنية والفندقة التي لم تكن موجودة قديماً، وكان المارون بالمنطقة لا يقلقون حيال المأوى، فكانوا يذهبون للمساجد خلال رحلاتهم قصداً للراحة والمبيت.
الباحث في التاريخ علي آل قطب؛ أكّد أن "المنزالة" هي مفردة ثقافية تختص بها منطقة عسير، وهي في الأصل تعبّر عن كرم وضيافة المجتمع، خاصة أن المنطقة تقع بين الحجاز واليمن وكانت طريقاً للحجاج القادمين من اليمن أو حتى من جنوب آسيا مثل الهند وغيرها.
وأضاف "آل قطب"؛ في حديثه لـ "الإخبارية"، أن الضيافة والإنفاق بـ"المنزالة" تكون على أوقاف المسجد من مزارع وحقول زراعية.