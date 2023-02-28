رمز كرم ومأوى لعابري السبيل.. "المنزالة".. بديل الفندقة في عسير قديماً

الباحث في التاريخ علي آل قطب؛ أكّد أن "المنزالة" هي مفردة ثقافية تختص بها منطقة عسير، وهي في الأصل تعبّر عن كرم وضيافة المجتمع، خاصة أن المنطقة تقع بين الحجاز واليمن وكانت طريقاً للحجاج القادمين من اليمن أو حتى من جنوب آسيا مثل الهند وغيرها.