4 خطوات لتعزيز مناعة الطفل.. تَعَرّف عليها مع نصائح "الصحة"

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وجّهت وزارة الصحة عددًا من النصائح لأولياء الأمور لتعزيز مناعة الأطفال.
وأوضحت الوزارة أن هناك 4 خطوات لتعزيز مناعة الطفل، تتمثل في زيادة الحركة لتحسين لياقته البدنية، وإشراكه في نوادٍ رياضية، وزياد النشاط البدني بالمنزل.
وأضافت الصحة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن الخطوة التالية تتمثل في الغذاء الصحي، وتشجيع الطفل على تناول الوجبات المفيدة مثل الخضروات والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون والسكريات، بالإضافة إلى النوم المبكر ومتابعة نمط النوم؛ لضمان حصول الطفل على القدر الكافي، وغسل اليدين بشكل متكرر ومتابعة التطعيمات الموصى بها للفئة العمرية لكل طفل للوقاية من الأمراض.
ونصحت "الصحة" أولياء الأمور بالالتزام بمواعيد المتابعة في المراكز الصحية في حال كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة.