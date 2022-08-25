4 خطوات لتعزيز مناعة الطفل.. تَعَرّف عليها مع نصائح "الصحة"

وأضافت الصحة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن الخطوة التالية تتمثل في الغذاء الصحي، وتشجيع الطفل على تناول الوجبات المفيدة مثل الخضروات والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون والسكريات، بالإضافة إلى النوم المبكر ومتابعة نمط النوم؛ لضمان حصول الطفل على القدر الكافي، وغسل اليدين بشكل متكرر ومتابعة التطعيمات الموصى بها للفئة العمرية لكل طفل للوقاية من الأمراض.