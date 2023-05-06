مجموعة البنك الإسلامي تعقد اجتماعاتها السنوية بجدة.. الأربعاء المقبل

ويمتلك البنك الذي تم تأسيسه قبل نحو نصف قرن، عشرة مكاتب إقليمية، ومركزًا للتميز في العاصمة الماليزية كوالالمبور؛ وهو بنك تنمية متعدد الأطراف؛ تتمثل مَهمته في تمكين الدول المستفيدة من خدماته، من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع الآليات وتطوير البنى التحتية التي تساعدهم على الاستفادة من إمكاناتهم.